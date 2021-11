Suurepärases viskehoos Carmelo Anthony: selleks ma siin olengi

Kümnel korral NBA Tähtede mängule valitud Carmelo Anthony on Los Angeles Lakersis hooaega alustanud suurepärases viskevormis.

37-aastane Anthony on Lakersi hooaja esimese 11 mänguga keskmiselt kogunud 17,6 punkti. Märkimisväärselt on kolmekordne olümpiavõitja kaugviskeid tabanud 52-protsendiliselt, kui senise 18 hooaja jooksul on tema protsendiks vaid kahel korral jäänud üle 40.

Käesoleval hooajal on Anthony tabanud 39 kolmest, temast enam on suutnud vaid Stephen Curry (52) ja Buddy Hield (48). Lakersi kodusaalis Staples Centeris on mees tabanud 58 kaugviskest 37 (63,8%).

Anthonyle on viimastes mängudes jäänud kanda suurem roll, sest LeBron James ei saa vigastuse tõttu meeskonda aidata. Viimases kolmes mängus, millest James on pidanud kõrvale jääma, on Anthony toonud keskmiselt 20,7 punkti, kaasa arvatud 29 esmaspäevases 126:123 võidumängus Charlotte Hornetsi üle.

"Kohanen sellega, mida tiim minult vajab," rääkis Anthony reporteritele. "Mu tiimikaaslased loodavad, et taban. Nad usuvad minusse ja selleks ma siin olengi. Ma ei anna kaitsjatele võimalust lähedale jõuda. Tunnen end hästi, olen suurepärases rütmis ja kui meeskonnakaaslased mind leiavad, kasutan võimalused ära."