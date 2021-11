Nikola Jokicile määrati mängukeeld

Jokic sai karistada esmaspäevase Denver Nuggetsi ja Miami Heati mängu eest, kui serblane jooksis Miami Heati mängijale Markieff Morrisele selja tagant otsa ning lükkas Morrise pikali. Morris oli vahetult enne intsidenti teinud Jokicile jõulise vea.

NBA määras Jokicile karistuseks ühemängulise mängukeelu ning Morrisele 50 000 dollari suuruse rahatrahvi. Ühtlasi sai karistada ka Miami Heati mängija Jimmy Butler, kes käitus intsidendile järgnenud olukorras agressiivselt. Butlerile määrati 30 000 dollari suurune rahatrahv.

Jokic peab vahele jätma Denver Nuggetsi kohtumise Indiana Pacersiga, mis mängitakse Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul.

Nikola Jokic and Markieff Morris were both ejected from the game after the two exchanged hard fouls. pic.twitter.com/AtOklXIU5k