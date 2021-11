Jazz ja Bucks tõmbasid kehvale seeriale pidurit

Läänekonverentsis Golden State Warriorsi järel teiseks langenud Jazz oli teisipäeval kodusaalis 110:98 üle Atlanta Hawksist. Donovan Mitchell viskas võitjate kasuks 27 punkti, kuus kaugviset tabanud Kevin Huerter ja kaugelt viis korda tabanud Trae Young vedasid Atlantat vastavalt 28 ja 27 punktiga.

Jazz on võitnud kõik neli kodus toimunud mängu ja nende saldoks on 8-3, Atlanta seevastu on võõrsil kaotanud juba seitse mängu. Nelja võiduga ollakse idakonverentsis alles 13.

Milwaukee Bucks oli 118:109 üle sisuliselt seitsme mehega mänginud Philadelphia 76ersist, Giannis Antetokounmpo kogus 31 punkti ja 16 lauapalli ning viis kaugviset läbi rõnga saatnud Grayson Allen toetas teda 25 punktiga.

Õhtu viimases vastasseisus oli Los Angeles Clippers 117:109 üle Portland Trail Blazersist. Paul George tõi Clippersile 24 punkti, üheksa lauapalli ja seitse korvisöötu, Reggie Jackson lisas 23 ja Nicolas Batum 22 silma. Blazers on nüüd kaotanud kõik viis võõrsil peetud mängu.