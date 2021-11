50 punkti visanud Curry aitas Warriorsi võidule

Golden State Warriorsi tagamängija Stephen Curry viskas 50 punkti, mis viis meeskonna 127:113 võiduni Atlanta Hawksi üle. See oli Curry karjääri jooksul kümnes kord visata mängus 50 punkti.

Warriorsi aitasid võidule ka Jordan Poole 16, Andrew Wiggins 13 ning Juan Toscano-Anderson ja Damion Lee 11 punktiga. Hawksi parim oli 28 punktiga Trae Young.

Dallas Mavericks võitis kodusaalis 108:82 New Orleans Pelicansi. Luka Doncic viskas 25 punkti.

Tim Hardaway Jr ja Jalen Brunson lisasid kumbki 17 ning Reggie Bullock ja Kristaps Porzingis 12 punkti. Mavericks on võitnud viimasest viiest mängust neli ning Pelicansi vastu oli see viimasest kaheksast mängust seitsmes võit. Pelicansi jaoks oli see seitsmes järjestikune kaotus.

Memphis Grizzlies võitis lisaajal Minnesota Timberwolvesi 125:118. D'Angelo Russell viskas viienda järjestikuse kaotuse saanud Minnesota eest hooaja rekordilised 30 punkti. Anthony Edwards viskas 27 punkti, võttes viis lauapalli ja andes kolm resultatiivset söötu.

Chicago Bulls peatas Brooklyn Netsi võiduseeria võttes 118:95 võidu. DeMar DeRozan viskas 28 ja Zach Lavine 24 punkti. DeRozani jaoks oli see viies järjestikune mäng, kus ta on visanud vähemalt 25 punkti. Netsi eest viskas Kevin Durant 38 punkti.

Tulemused:

Philadelphia - New York 96:103

Chicago - Brooklyn 118:95

Memphis - Minnesota 125:118

Dallas - New Orleans 108:92

Denver - Miami 113:96

Golden State – Atlanta 127:113

Sacramento – Phoenix 104:109