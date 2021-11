Profikarusselliga liitunud Lauk: pakkumise üle ma kaua ei mõelnud

Möödunud nädalal Guadeloupe'i velotuuri ja maineka Challenge BBB-DirectVelo sarja üldvõiduga hooajale joone alla tõmmanud Karl Patrick Lauk kogus sel aastal kümmekond võitu. Mida ta neist ise kõige kõrgemalt hindab?

"Kindlasti Tour of Estonia ja siis Nogent-Sur-Oise'i võit, see oli päris ilus. See aasta oli üldiselt üpris stabiilne. Kordagi ei olnud ärakukkumist, tunne oli kogu aeg hea ja ikka oli mingeid sõite, kus oleks võib-olla tahtnud paremini, aga üldiselt läks suhteliselt hästi," rääkis Lauk ERR-ile.

Möödunud kuul tuli uudis, et uuest hooajast sõlmis seni amatöörtiimis sõitnud Lauk lepingu Belgia pro-kontinentaaltiimiga. Pikka mõtlemist pakkumise tulles ei olnud ning ettevalmistus uue tiimiga algab peagi.

"Kui nad olid nõus pakkumise tegema, ma kaua ei mõelnud," tõdes Lauk. "See oli suhteliselt kindel valik. Ma arvan, et mu esimene laager saab tiimiga olema detsembri keskel Calpes."

Praegu naudib Lauk aktiivset puhkust kodumaal ning ratta selga istub vaid ajaviiteks. Pikast hooajast jäi hinge hea tunne. "Lõpetasin heal noodil, et ei olnud hullu. Vahepeal olid mingid perioodid pikad, aga üldiselt ei tüdinenud hooajast ära," sõnas rattur.