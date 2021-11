Lelle uuest Eesti rekordist: tahtsin kiiremat aega saada

"Oleksin tahtnud isegi kiiremat aega saada, aga sellist kohta ma tõesti ei oodanud. Koha üle olen tõesti õnnelik," kommenteeris Armin Evert Lelle oma esitust 200 meetri seliliujumise finaalis.

"Mul pole sõnu selle kirjeldamiseks, täiesti enneolematu tunne. Soovin, et kõik sportlased saaksid seda kogeda. See, kuidas suurel ekraanil sind näidatakse ja saad üksinda sisse kõndida oli minu jaoks enneolematu," kirjeldas Lelle finaalis kogetud emotsioone.

"Treeneriga arutasime, et olen oma eesmärgi saavutanud ja lähen finaali rahulikult. Teen oma ujumise ja läheb nii nagu läheb, vahet pole mis koht. Lõpuks ikkagi Euroopas kaheksa parema seas, mis on igati arvestatav tulemus," ütles Lelle.

2017. aastal juunioride MM-il tugevaid esitusi teinud Lellel kulus mitu aastat enne kui täiskasvanute tasemel hakkasid tulemused tõusvas joones minema. Ujuja ise arvas, et sättis endale liiga kiiresti liiga suured eesmärgid.

"Kahtlustan, et mul oli endale liiga kõrged eesmärgid seatud. Samuti panin endale liiga suure pinge peale. Nüüd oskan natukene rohkem nautida seda ujumist ning ei lähe elu ja surma peale võistlema. Ma lähen seda nautima, kui tahan seal olla, siis need tulemused ka tulevad," sõnas Lelle.

Viie nädala pärast toimub ujumise maailmameistrivõistlused ning ujuja enda sõnul peab ta töötama pöörete kallal. "Vormi ajastamine on MM-ile suunatud ja pigem EM-ilt sain just kogemust ja võimalust teha vigade parandust. Kõik pöörded vajavad parandamist, sest pööran üks tõmme liiga vara ja igast otsast saaks paar kümnendikku võita. Kaheksa otsa peale on see võit suur."