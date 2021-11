Mercedesed hõivasid Mehhikos pisut üllatuslikult esirea

Teise rea hõivasid Red Bulli piloodid Max Verstappen (+0,350) ja Sergio Perez (+0,467). Ülejäänud seltskonna kiireim oli prantslane Pierre Gasly (+0,581).

Seejuures olid viimasel vabatreeningul olnud kiireimad just Red Bullid. Parimat aega näitas kodupubliku ees kihutav Perez ja Mercedesed olid neist ca pool sekundit maas.

"Me oleme teinud kõvasti tööd," lausus Hamilton. "Me ei arvanud, et meil on sel nädalavahetusel piisavalt kiirust, nii et võtta esimene stardirida on üsna eriline."

Britt lisas, et tal pole aimugi, mis vahepeal juhtus. "Nad olid ühel hetkel 0,6 sekundit ees ja siis 0,4 sekundit ees, aga mis iganes juhtus, kvalifikatsioonis oli äkki parem kiirus meil. Ma olen sama jahmunud kui kõik teised."

Viis etappi enne hooaja lõppu juhib Verstappen MM-sarja kokkuvõttes Hamiltoni ees 12 punktiga.