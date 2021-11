84 punkti visanud suur kolmik vedas Lakersi võidule, Paul möödus Nashist

Rocketsi teist korda kolme päeva jooksul alistanud Lakers jättis seekord mängu saatuse viimaste sekunditeni lahtiseks, võidu tagas neile Kevin Porteri lõpusireeniga rõngast välja põrganud kaugvise.

LeBron James viskas oma 30 punktist 14 viimasel veerandajal, Russell Westbrook ja Anthony Davis toetasid teda 27 punktiga. Nii Davis kui Westbrook noppisid lisaks üheksa lauapalli, James toetas kaaslasi kümne korvisööduga. Christian Wood tõi Houstonile 26 punkti ja 16 lauapalli.

Eelmise hooaja finalist Phoenix Suns alistas New Orleans Pelicansi kodusaalis 112:100, võitjate resultatiivseim oli 22 punkti visanud Mikal Bridges, kuid enam kõneainet pakkus 18 korvisöötu jaganud Chris Paul, kes tõusis teisipäeval kõigi aegade resultatiivsete söötude edetabelis Mark Jacksonist ja Steve Nashist mööda kolmandaks.

10 346 sööduga Paulil on Jason Kiddi püüdmiseks vaja aga kõvasti vaeva näha, sest praegune Dallas Mavericksi peatreener kogus oma mängijakarjääri jooksul 12 091 resultatiivset söötu. "See tähendab mulle palju. Olen selle võimaluse eest tänulik, see ei ole minu jaoks enesestmõistetav," sõnas Paul.

Suurepärases hoos jätkab viis järjestikust võitu teeninud Miami Heat, kes oli teisipäeval 125:110 üle Dallas Mavericksist. Võitjate resultatiivseim oli pingilt alustanud Tyler Herro 25 punktiga, Jimmy Butler viskas 23 punkti, Bam Adebayo arvele jäi 22 punkti ja 13 lauapalli.

Milwaukee Bucks oli Giannis Antetokounmpo 28 punkti, üheksa resultatiivse söödu ja kaheksa lauapalli toel 117:89 üle Detroit Pistonsist, Donovan Mitchell viskas Utah Jazzi 119:113 võidumängus Sacramento Kingsi üle 36 punkti.

Idakonverentsis on Heat ja Chicago Bulls kogunud kuus võitu ja ühe kaotuse, sama saldo on läänekonverentsi liidril Jazzil. Lakers on viie võidu ja kolme kaotusega kolmas, Dallas nelja võidu ja kolme kaotusega nende järel neljas. Bucksi saldoks on 4-4.