Rally Estonial vigastada saanud Dan Barritt teeb kaardilugemisest pausi

Takamoto Katsuta kaardilugeja Dan Barritt teatas, et vähemalt mõneks ajaks on tema rallikarjäär WRC-s läbi.

Barritt tegi Rally Estonial hüppelt maandudes kaelale viga ja jättis pärast seda vahele kõik MM-etapid.

"Pean raske südamega teatama, et praeguseks on minu karjäär läbi. Olen pikalt tagasi mõelnud 2021. aasta peale, mille kõrghetk oli Safari rallil ja madalpunkt Rally Estonia," kirjutas Barritt. "On raske enda kogemust sõnadesse panna. Mul on rallile veel palju anda, aga praegu võtan aja maha, et keskenduda taastusravile ja perele."