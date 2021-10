Kaleviga taasliitunud Kristjan Kangur: hetkel tunnen ennast veel võõrkehana

Paari päeva eest 39-aastaseks saanud Kristjan Kangur oli Belgia meistri vastu väljakul 13 minutit, mille jooksul viskas kaks punkti, võttis kolm lauda ja andis kaks resultatiivset söötu.

"Eks ma ikkagi hetkel ennast natukene tunnen veel võõrkehana. Ma olen veidikene- see on hästi öeldud veidikene- tõesti palju füüsiliselt maas nendest ja ka korvpallialaselt. Eks mul võtab natukene aega nendega ühte rütmi sulada aga loodan mitte nii palju takistuseks olla," ütles Kangur.

Kogenud Kanguriga lõi Kalev käed kahe nädala eest, sest põhitsenter Kamari Murphy sai raske peavigastuse ja Rauno Nurgerile oli vaja vahetust.

"Eelkõige ootame seda, et meil on vaja Nurgerile vahetust anda ja kaitses teeb ta kõik väga oma asjad väga hästi ära. Rünnakul oleme talle leidnud oma rolli. Usun, et ka rünnakul hakkab tema roll hilisemalt hakkab veel rohkem tõusma," sõnas Kalevi abitreener Indrek Reinbok.

Keerulisse olukorda jäänud Kalevi pakkumine ei tulnud Kangurile üllatusena. "Suhtlesime pidevalt suve ja sügise jooksul. Hoidsime kätt pulsil ja vaatasime, et kuidas olukord on. Päris üllatusena see ei tulnud."

Kalevi särgi tõmbas Kangur uuest selga eelmisel nädalal aidates klubil võtta kaks võitu Eesti-Läti liigas. Kanguriga sõlmiti leping hooaja lõpuni ja tema valikul said määravaks kaks aspekti.

"Esiteks ta on klubi legend ja teiseks ta on eestlane. Eestlased on meie jaoks alati olulised võistkonnas hoida. On ka muid tegureid, kuid need olid peamised," lisas Reinbok.

Eelmise hooaja lõpetas Kangur Pärnus aidates klubil võita Eesti meistrivõistlustel ajaloolise hõbemedali.