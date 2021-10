Verstappen alustab USA GP-d esimeselt kohalt

Verstappen võttis kvalifikatsiooni esikoha viimase ringiga, kus ta sõitis aja 1.32,910. Teiselt stardikohalt alustab Verstappeni suurim konkurent ja seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes), kes kaotas Verstappenile 0,209 sekundiga.

Kolmandalt stardikohalt alustab Verstappeni meeskonnakaaslane Sergio Perez (+0,224) ning neljandana stardib Valtteri Bottas (Mercedes).

Enne USA GP-d hoiab vormel 1 sarja üldarvestuses esikohta Max Verstappen, kes on kogunud 262,5 punkti. Lewis Hamilton on 256,5 punktiga teisel kohal ning kolmandal kohal on 177 punktiga Valtteri Bottas.

Pühapäevane võidusõit algab kell 22.00.