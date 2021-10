Epp Mäe: raske oli hõbemedalist rõõmu tunda

Oktoobri alguses maadluse MM-il hõbemedali võitnud Epp Mäe tunnistas, et finaalmatši järel ei olnud ta hõbemedali üle õnnelik. "Kaotuse tunne oli ikkagi päris suur. Raske oli sellest hõbemedalist rõõmu tunda," tõdes Mäe.

"Tegelikult on see väga hea saavutus ja mitte midagi ei ole selle puhul halvasti, aga kui kuldmedal on tegelikult nii lähedal ja sellest jääb nii vähe puudu, siis...järgmine kord läheb paremini!," rääkis Mäe.

Ühtlasi tõdes Mäe, et iga võidetud medal omab tema jaoks suurt väärtust. "Ma ei oska öelda, milline on kõige raskemalt võidetud medal. Iga medali puhul on tegemist olnud erinevate hooaegadega, erinevate treeningkavadega ja erinevate probleemidega. Seetõttu on iga medal minu jaoks väga väärtuslik".

"Naised maadlevad samamoodi nagu mehed. Ütleme nii, et naistel on maadluses mati peal vähem pahatahtlikkust kui meestel. Enamus naistel on pikad juuksed, aga pigem harva juhtub seda, et kisutakse juukseid. Patsid punutakse tugevalt kinni, et juuksed võistluspäeva vastu peaksid," iseloomustas Mäe meeste ja naiste maadluse erinevusi.

"Mulle meeldib maadelda. Maadlus on minu jaoks huvitav spordiala, kuna tehniliselt on võimalik areneda kuni karjääri lõpuni. Mul ei hakka mati peal igav. Kui ma mõtlen, et peaksin tegelema spordialaga, kus on üks peamine liigutus, siis mul hakkaks igav," avaldas Mäe, miks talle maadlus nii väga meeldib.

Vaata videost Epp Mäe täispikka intervjuud "Hommik Anuga" saatest.