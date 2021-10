Epp Mäe Viljandi uuest maadluskeskusest: see on Eesti maadlusele suur asi

Maadluskeskus asub Viljandi keskväljaku äärses endises pangahoones, mis remonditi kohalike maadlusentusiastide abiga. Nüüd on seal korralikud tingimused nii treenimiseks kui spordilaagrite korraldamiseks.

"Esiteks on siin kahe maadlusmatiga saal, mis võimaldab suuremaid treeninguid läbi viia ja see on ka ideaalne paik, kus hakkavad tulevikus laagrid toimuma," rääkis ERR-ile maadlusklubi Tulevik treener Ahto Raska.

"Meil on 19 voodikohta, lisaks puhkeruum, saun, tüdrukutele ja poistele eraldi riietusruumid. Ta on olnud aastakümneid ikkagi üks suhteliselt populaarne sprodiala Viljandis ja nüüd saab uut hoogu. Meil on nüüd kaks treenerit, mina ja Rainer Aleksandrov. Meil on jaotatud rühmad ja loodame neid kogu aeg kasvatada suuremaks ja suuremaks," lisas Raska.

"See on üleüldse Eesti maadlusele väga suur asi, et sul on saal, kus on statsionaarselt selline matt maas," kinnitas MM-hõbe Epp Mäe. "Sul on kõik võimalused siin olemas. Tihtipeale laagrites on nii, et pannakse matt kuskile saali maha ja hiljem pead selle samamoodi uuesti üles võtma. Saalirendid on kulukad, see variant on suurepärane."

Viljandi maadluskeskus sündis ainult tänu kohalike entusiasmile. Linnaga viieks aastaks sõlmitud lepingu järgi tuleb maadlusklubil Tulevik tasuda linnale üüri 1200 eurot kuus, millest poole võtab maadlusliit enda kanda.

"Ega linna huvi oli tegelikult see, et me saaksime kuluartiklist lahti," tõdes Viljandi linnapea Madis Timpson. "Maadlusklubi võttis kõik kulud enda kanda ja ise tegi korda. See on nii linna kui maadlusklubi lastele kvaliteedi mõttes uus hüpe."