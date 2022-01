Mäe: olümpiapettumus enam ei kripelda, tunnen rõõmu välja tulnud asjadest

"Suurvõistlustele eelnes koroonapreiood, kus võistlusi ei toimunud üsna pikalt ja ka laagrite mõttes oli üsna keeruline. Pidin treeninguid üsna palju muutma ja see mängis kindlasti suurt rolli, saime näiteks üldfüüsilise ettevalmistuse palju paremaks. See aitas kindlasti Euroopa meistritiitli puhul," rääkis Mäe.

"Kui tavalisel aastal on võib-olla mõned üksikud intervjuud, siis olümpia-aastal ei jõua neid kõiki ära andagi. See vajab harjumist, aga raske on sellega harjuda, kuna see on ju iga nelja aasta tagant! Matisiseselt on see kindlasti teistsugune. Kui tavaliselt tehakse palju koostööd teiste riikidega, üritatakse laagreid ühildada, siis OM-aastal hakkab ka see väga palju mängima, et mõnede riikidega sa tahad koostööd teha ja mõnedega mitte. See on taktikaline, ka laagrites, treenerid vaikselt filmivad matše," tõdes Mäe.

Tokyo olümpial oli Mäe avaringis võidukas, aga kaotas veerandfinaalis jaapanlannale Hiroe Minagawale, kellele on varemgi tähtsatel turniiridel pidanud alla vanduma.

"Neid, kes tema moodi maadlevad, on pigem vähe. See on ka üks põhjustest, miks mul on temaga matil väga raske olla," sõnas Mäe. "Need korrad, kui olen temaga maadelnud, on alati olnud tähtsates matšides. Ta ei käi tavalistel, aasta jooksul toimuvatel turniiridel, mis mängib minu jaoks väga suurt rolli. Kui ma saan oma vastast ikkagi varasematel turniiridel või treeninglaagrites tunnetada, lähen matši palju kindlamalt."

Kuigi Mäe ootas olümpialt mõistagi enamat, ei olnud pärast turniiri lõppu aega kauaks oma mõtetesse jääda.

"Praegu ta enam ei kripelda. See mängis väga suurt rolli, et nii lühikest aega pärast olümpiat oli MM, minu jaoks oli see väga oluline, et kas lähen negatiivse emotsiooniga MM-ile või lasen sellel minna, võtan ennast kokku ja proovin uuesti. See oli üks suur ajend, miks pidin selle endast nii ruttu välja laskma," tõdes ta.

"Olen enda jaoks võtnud suuna, et vaatan seda aastat positiivse pilguga. Mis siin ikka heietada asjadest, mis välja ei tulnud; tunneme rõõmu nendest, mis välja tulid," sõnas MM-hõbe.