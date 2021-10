Mäe: praegu on natuke raske, hõbeda väärtustamine vajab aega

Finaalile läks Epp Mäe enda sõnul vastu rahulikult ja enesekindlalt. Tiitlikaitsjast ameeriklanna Adelina Maria Gray oli talle ka varasemast tuttav ning Mäe asus matši 4:0 juhtima. Seejärel sai Gray praemini matši sisse ja tegi seisuks 4:2.

"Ma teadsin, et ma ei saa jääda niisama passiivseks ja ootama: kui ma hakkan puhtalt kaitse peale maadlema, siis ta leiab ikkagi selle koha, kust rünnata ja sellepärast ma tegin otsuse ise teda rünnata, aga minu rünnak ebaõnnestus," selgitas Mäe ERR-ile.

Minut enne lõppu keeras Tokyo olümpiahõbe Gray matši enda kasuks ja võitis 6:4, kasutades Mäe vigu enda kasuks ära.

"Tunneme mõlemad üksteise maadlust nii palju, kuigi me ei saa aasta jooksul nii palju kokku, laagrites ei ole me viimasel ajal koos olnud. Matši algust kontrollisin mina paremini. Mida ma pidin vältima, oligi just see parterisse minek, aga lõpus ta niimoodi läks. Oleks selle parteri saanud matši jooksul ära jätta, oleks teistmoodi olnud, aga see matši tulemus oli täpselt nii, nagu ta oli ja midagi enam muuta ei saa," tõdes eestlanna.

Mäel on varasematelt MM-idelt kaks pronksi, nii et maailmameistrivõistluselt on hõbe aasta alguses Euroopa meistriks kroonitud eestlanna säravaim tulemus.

"No eks praegu ole ikka natuke raske," sõnas ta. "Finaali kaotus ei ole selline nagu iga teine kaotus mõnel teisel turniiril. Eks see natuke vajab aega, et hakkaks uuesti seda hõbemedalit väärtustama. Praegu on finaali kaotus natuke sees veel."