Epp Mäe järgmine eesmärk: olümpiakulla võitmine

Sel hooajal tuli Epp Mäe Euroopa meistriks ja võitis MM-hõbeda, aga samas tunnistab maadleja, et on oma karjääri jooksul olnud siiani pigem kahe jalaga maa peal sportlane ja samm-sammult edasi liikunud.

"Ma arvan, et ma võin küll niimoodi olümpiakulla võtta eesmärgiks, sest kui ma võtan plaaniks kolm aastat edasi maadelda, siis mul peab olema mingi suur eesmärk", sõnas Epp Mäe Eesti Olümpiaakadeemia taskuhäälingus.

Mäe sõnul on ambitsioon kõige vajalikum komponent tippu jõudmiseks. "Väga oluline on see, et sa ise seda väga tahad ja oled ambitsioonikas."

Mäe meenutas enda näitel, et tasub olla ka jäärapäine. "Kui keegi ütles mulle, et naiste maadlusega Eestis mitte kuskile ei jõua, siis mul just tekkis selline tunne, et ma siis näitan teile, kuidas ma jõuan."

