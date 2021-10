Eesti-Läti korvpalliliigas sai Eesti klubidest ainsana võidu Rapla

Rapla Avis Utilitas alistas koduväljakul 93:77 Valmiera. Rapla ja Valmiera kohtumise esimesed kolm veerandaega olid äärmiselt tasavägised. Avaveerandi võitis Rapla 24:22 ning poolajale mindi samuti kahepunktilises eduseisus, 48:46.

Kolmandal veerandajal suutis Rapla vahet natukene suurendada, ent viimasel veerandajal suutis Eesti klubi oma paremuse maksma panna ja teenis 93:77 võidu.

Rapla parimana viskas Demajeo Wiggins 28 punkti ja haaras 11 lauapalli. Valmiera kõige resultatiivsem mängumees oli Janis Kaufmanis 14 punktiga. Raplal on neljast kohtumisest kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Valmiera on siiani saanud ühe võidu ja neli kaotust.

Tartu Ülikool Maks & Moorits mängis koduväljakul BK Ogre vastu ning pidi tunnistama lõunanaabrite 81:75 paremust. Avapoolaja kaotas Tartu Ülikool 16:25, ent poolaja lõpuks suutis Tartu kaotusseisu vähendada ühele punktile, 38:39.

Teist poolaega alustas BK Ogre paremini ning enamus teisest poolajast oli Tartu ligi kümnepunktilises kaotusseisus. Kuigi viimase veerandaja viimastel minutitel suutis Tartu vähendada vahe neljale punktile, võttis BK lõpuks 81:75 võidu.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul kõikus laupäevane mäng liiga palju. "Alguses jäime taha, teises saime read paremini paika, aga kolmanda veerandi alguses lasime mängu jälle kõikuma. Ogre on kogenud võistkond, kellel on kaitses plaanid paigas ja nii nagu nad rünnakul võimaluse said, nii nad selle ära kasutasid," sõnas Kandimaa pärast mängu.

Tartu Ülikooli parimana viskas Hendrik Eelmäe 22 punkti ja haaras ka 12 lauapalli. BK Ogre resultatiivseim mängumees oli Janis Antrops 17 punktiga.

Tartu Ülikool on hooaega alustanud kolme kaotusega, BK Ogrel on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Tallinna Kalev kaotas koduväljakul Riia VEF-ile 66:93. Esimene veerandaeg lõppes Läti klubi 20:17 eduseisul, ent teisel poolajal suutis Kalev visata ainult 16 punkti VEF-i 28 punkti vastu ning suureskoorilist kaotusseisu ei suutnud Kalev kohtumise jooksul tasa teha.

Joonas Järvelainen viskas Kalevi eest 25 punkti, Riia VEF-i parimana viskas Ilja Grovoms 13 punkti ja haaras 11 lauapalli.

VEF on neljast mängitud kohtumisest võitnud kolm, Tallinna Kalevil on tabelis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.