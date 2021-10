Tartu korvpallimeeskond alustas eurosarja ajaloolise võiduga Liepaja üle

Valmieras peetaval ENBL-i esimese etapi avamängus olid mõlemad meeskonnad hädas skoorimisega. Tartlased läksid küll mängu alguses juhtima, aga Liepaja tegi Verners Kohsi vedamisel 10:2 spurdi. Emmanuel Wembi ja Edmunds Elksnis viisid aga Tartu veerandi lõpuks ette 15:14. Teisel veerandil jätkus tasavägine mäng, milles tartlased hoidsid kerget initsiatiivi, poolaeg lõppes siiski viigiliselt 27:27.

Kolmas veerandaeg kulges Liepaja juhtimisel ja perioodi keskel juhtisid nad kõige suuremalt viie punktiga. Hendrik Eelmäe ja Elksnis nõelusid aga vahe taas kinni ja enne viimast neljandikku juhtis Tartu 40:39. Eelmäe vedamisel alustati ka viimast neljandikku 9:2 spurdiga ning veerandi keskel oli Tartul käes kümnepunktiline eduseis. Ohtlikult lähedale Liepaja enam ei jõudnudki ja nii said tartlased tabelisse kirja esimese võidu tulemusega 61:53.

Wembi oli Tartu parim 16 punkti ja 14 lauapalliga. Edmunds Elksnis viskas 11 punkti ja andis seitse korvisöötu, Hendrik Eelmäe lisas üheksa, Patrik Saal kaheksa ja Märt Rosenthal seitse punkti. Liepaja eest kogus Roberts Berzins 15 punkti ning Verners Kohs lisas kümme silma.

Tartu peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul suudeti teisipäeval mängutempot kontrollida. "Erinevalt viimasest mängust Viimsiga, kui hakkasime väikeses kaotusseisus rabelema, suutsime täna tempot paremini kontrollida. Kannatust oli rohkem ja tänu sellele saime rünnakud lõpuni mängida. Neljandal veerandil hakkasid vastased ise kiirustama ja me saime kaitse paremini pidama. Kui suudame mängutempot seada, siis on edu lootus suurem."

"Homme saame väga hästi komplekteeritud Anwiliga mängida, aga kindlasti ei saa unustada, et laupäeval mängime kodus Ogrega ja peame selleks mänguks ka kütust paaki jätma," sõnas Kandimaa.

Tartlased peavad sel nädalal veel kaks mängu. Kolmapäeval kohtutakse Valmieras kell 16 Poola liiga liidri Anwil Wloclawekiga ja laupäeval, 23. oktoobril võetakse kell 16 Eesti-Läti liiga mängus kodus vastu BK Ogre meeskond.