Tartu alistas Pärnu Sadama ja tagas koha Superkarika finaalturniiril

Esimesest kohtumisest oli Pärnu Sadamal ees üheksapunktiline edu, ent Tartu suutis võõrsil peetud korduskohtumises alistada pärnakad 71:60 ning tagas võiduga koha Tartus toimuvale Superkarika finaalturniirile. Tartu edasipääsu kindlustas Emmanuel Wembi suurepärane viimase sekundi pealtpanek.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul oli mäng nagu ameerika mäed. "Tänane mäng oli täielikud ameerika mäed. Läksime pikalt juhtima, siis lasime järgi ja lõpus õnnestus jänes kaabu seest välja tõmmata. Me olime mänguks hästi valmis, nemad ehk mitte nii palju. Jäime teisel veerandil vahetustega kimpu ja pidi pikkasid sette tegema," kommenteeris Kandimaa mängu.

Kohe algusest peale hästi häälestatud Tartu haaras kontrolli ja võitis avaveerandi 22:7. Teisel veerandil sai Pärnu oma read korda ning oma liidrite Kasey Hilli ja Arturas Valeika juhtimisel võrdsustasid mänguseisu. Paar minutit enne poolaja lõppu läks Pärnu ette 36:35. Esimese poolaja lõpetas sünnipäevalapse Hendrik Eelmäe korv, mis viis Tartu poolajale 44:39 eduseisus.

Kolmandal veerandil hoidsid tartlased initsiatiivi, aga kodumeeskond ei lasknud vahet suureks. Veerandi lõpus sai Tartu taas kerge vahe sisse ning enne viimast neljandikku oli edu 58:52.

Neljandal veerandil hakkasid mõlemad meeskonnad juba lugema punkte kahe mängu kokkuvõttes. Tartu sai Oliver Suuroru ja Adomas Drungilase korvidest kätte kaheksapunktilise edu seisul 66:58. Mängude kokkuvõttes vajaliku üheksapunktilise vahe tõi tabloole Edmunds Elksnis.

11 sekundite enne lõppu kaotas Pärnu palli ja kuigi Elksnise vise läks mööda, siis vajutas ründelauast viimasel sekundil palli korvi Emmanuel Wembi. Võiduga kindlustas Tartu pääsu karikavõistluste finaalturniirile.

"See on meeskonnale väga oluline võit. Loomulikult pole keegi õnnelik, kui me kaotame. Hooaja eelsete mängude kohta ütlesin küll, et ei maksa suuri järeldusi teha, aga et see hooaja algus on nii konarlikult läinud, siis on tänane vägagi hea võit. Nüüd saame kodusaalis karikat püüdma minna," lisas Kandimaa.

Pingilt sekkununa 25 minutit mänginud Emmanuel Wembi kogus Tartu parimana 15 punkti ja kaheksa lauapalli. Adomas Drungilas lisas 14 punkti ja üheksa lauapalli, Oliver Suurorg tõi samuti 14 punkti. Kasey Hill tõi Pärnu parimana 19 punkti ja andis neli korvisöötu. Mihkel Kirves viskas 12 punkti ja noppis 10 lauapalli. Arturas Valeika arvele jäi 10 punkti.

Karikavõistluste finaalturniir toimub detsembri keskel Tartus ning Tartu Ülikool Maks & Mooritsa poolfinaalvastane on TalTechi meeskond.