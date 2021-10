Viljandi läheb veerandfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Selveriga

Selverit ja Viljandit juhivad peatreeneritena endised sidemängijad Andres Toobal ja Tauno Lipp, kes on mängijatena olnud ühes meeskonnas kui ka teineteise vastu mänginud.

Esiliigasse kuuluva Viljandi juhendaja Tauno Lipp tõdeb, et Credit24 Meistriliigas mängiv Selver on kvaliteetsem meeskond, aga oma võimalus on neilgi. "Meie eesmärk on Selveri vastu teha oma senise hooaja parim mäng. Selge on, et kui nemad mängivad hästi ja meie ka hästi, on vahe suur. Aga kui meie suudame hästi esineda ja nemad pole sel hetkel oma parimas konditsioonis, siis võib mänguks minna küll," ütles Lipp.

"Selveril on kvaliteeti igas positsioonis, hea üldmäng. Kindlasti hakkavad nad meid serviga suruma ja siis on meil raske. Ka Selveri vastuvõtt on korralik ja tänu kvaliteetsele sidemängijale on neil ka hea side-out," lisas peatreener.

Selveri juhendaja Andres Toobal võtab favoriidikoorma enda õlule. "Favoriidiseisuses oleme igal juhul, siin pole midagi rääkida. Tuleb korralikult mängida, sest vastas on mõned korraliku meistriliiga karastusega mehed, kes tunnevad kindlasti suurt rõõmu, kui saavad meie elu raskeks teha. Sellised mängud on alati natuke ohtlikud – kui algus hästi ei lähe, siis läheb asi närviliseks. Peaksime igal juhul neid võitma. Kas see võit tuleb ilusa mänguga või lihtsat, seda ma ei ütle, vaeva peame kindlasti nägema," sõnas Toobal.

Korduskohtumine toimub 3. novembril kell 19.00 Sõle spordikeskuses.

Edasipääseja selgitatakse kahe mängu kokkuvõttes – kui mõlemad võistkonnad saavad ühe võidu, siis loetakse esimesena punkte. 3:0 ja 3:1 skoorid annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võit annab võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Kui kahe mängu kokkuvõttes on ka punktide arv sama, siis selgub järgmisesse ringi pääseja kuldse geimiga.