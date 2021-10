Kaunase Žalgiris vallandas Schilleri ja palkas uue peatreeneri

Kaunase Žalgiris on Euroliiga hooaega alustanud kaotustega Villeurbanne'i ASVEL-i ja Peterburi Zeniti vastu. Ühtlasi pole Žalgiris Leedu liigas veenvaid esitusi teinud. Kuigi klubi on võitnud kõik neli seni koduliigas peetud kohtumist, on mitmed võidud olnud Žalgirisele ebatavaliselt napid.

"Ilmselgelt ei mängi meeskond sellisel tasemel nagu me harjunud oleme," vahendab Žalgirise direktori Paulius Motiejunase kommentaare Euroleague.net.

"Paraku ei soovinud me rohkem aega raisata ja pidime kiirelt langetama otsuse. Täname treener Schillerit temapoolse töö ja pühendumuse eest," lisas Motiejunas.

Kaunase Žalgirise uueks peatreeneriks nimetati sloveen Jure Zdovc, kes viimati oli Prantsusmaa kõrgliigaklubi Metropolitans 92 peatreener. Samuti on Zdovc varasemalt juhendanud Kreeka klubi AEK-i, Sloveenia tippklubi Olimpija Petrolit ja ka Sloveenia rahvuskoondist.

