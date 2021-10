Kaunase Žalgirise mängijat ootab ees pikem vigastuspaus

30-aastane prantslane vigastas oma õlga Žalgirise neljapäevases Euroliiga kohtumises Peterburi Zeniti vastu. Esialgsetel andmetel on Lauvergne'i eeldatav vigastuspaus neli kuni kuus nädalat.

Lauvergne liitus Žalgirisega 2020. aasta suvel ja möödunud hooajal olid tema näitajad Euroliigas keskmiselt 10,7 punkti, 5,6 lauapalli ja 1,5 resultatiivset söötu. Sel hooajal on Lauvergne Euroliiga kahes kohtumises keskmiselt skoorinud 8,5 punkti ja hankinud 4 lauapalli.

Lauvergne leping Žalgirisega kestab kuni 2023. aasta suveni.

