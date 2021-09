Alaphilippe kaitses MM-tiitlit, eestlased finišisse ei jõudnud

Terava jalaga Prantsusmaa koondislased tegid võistluse lõpufaasis mitmeid rünnakuid, mis väsitasid nende konkurente, eriti kohalikku favoriiti Wout van Aerti.

Alaphilippe ründas ise esimest korda 58 km enne finišit, lõplik rünnak tuli 20 kilomeetrit enne finišijoont ja oli piisav, et järgmistega sisse sõita pooleminutiline vahe.

Hollandlane Dylan van Baarle kaotas teist aastat järjest maailmameistriks kroonitud Alaphilippe'ile 32 sekundit, fotofiniš andis belglase Jasper Stuyveni ees pronksi taanlasele Michael Hundahlile.

"Mu jalad olid täna suurepärased. See võit ei olnud nii planeeritud, aga ma andsin endast kõik ja mul pole sõnu. Viimastel kilomeetritel mõtlesin oma lapsele. Belgias on palju rattafänne, kes palusid mul hoogu maha võtta, aga mind motiveerisid need ebasümpaatsed sõnad ainult rohkem," rääkis prantslane pärast võitu.

Kuigi Oskar Nisu kuulus pühapäeval jooksikute gruppi, ei saanud ükski Eesti koondislane (Nisu, Martin Laas, Norman Vahtra, Karl Patrick Lauk) aega kirja.