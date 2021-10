Kadrina Karud sai uue suursponsori

Korvpallimeeskonda hakkab sponsoreerima Tere AS ning meeskonna uueks nimeks on TERE/Kadrina Karud, vahendas klubi sotsiaalmeedias.

"Väljateenitud suvepuhkuselt astuvad karud uuele hooajale vastu põneva uudisega. Meil on hea meel teatada, et Karude vahvasse kampa on tulnud suursponsorina TERE AS. See tähendab, et edaspidi võite meid kohates ning meist kõneldes kenasti hõigata: "TERE/Kadrina Karud"!"

"Meie suursponsori missiooniks on ühtse ja sisuka meeskonnana viia inimesteni tooted, mis ületavad nende ootusi. Meie soovime kõikide karude tulihingeliste sõprade auks visata hulgaliselt korve, olla üleüldse võimalikult täpse käega ja mängida hooaeg, mis ületab meie poolehoidjate ootused," vahendas klubi sotsiaalmeedias.

TERE/Kadrina Karud kohtub reedel, 1. oktoobril, Saku I liiga kohtumises Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku gümnaasiumiga.