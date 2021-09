Briti jalgrattur püstitas maailmarekordi

Lowden püsitas maailmarekordi Šveitsis, Suisse velodroomil ja läbis tunnisõiduga 48,405 kilomeetrit. Varasemalt kuulus rekord itaallannale Vittoria Bussile, kes suutis tunnisõiduga läbida 48,007 kilomeetrit.

10 kilomeetri vahefinišis oli Lowden rekordigraafikust kaks sekundit kiirem, 15 kilomeetri vahefinišis juba viis sekundit kiirem.

Vittoria Bussi sai rekordi 2018. aastal, käesoleval aastal üritasid rekordit ületada britt Sarah Storey, kes jäi Bussi rekordile alla 563 meetriga ja ameeriklanna Molly Shaffer Van Houweling, kes läbis tunnisõiduga 46,273 kilomeetrit.

⏱ NEW UCI HOUR RECORD



Congratulations to @JossyLowden for breaking the #UCIHourRecord timed by @TISSOT pic.twitter.com/q3LGqDFFDD