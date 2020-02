Karlson: loodan, et 2025/2026 saame Pirita sisetrekil esimese võistluse pidada

Amortiseerunud Pirita velodroomil võistelda enam ei tohi. Sisetreki ehitamisest on räägitud aastaid, kuid reaalseid samme ei ole selles suunas astutud. Või siiski on?

"Treki ehitamine nõuab palju kooskõlastusi ja raha. Kohaliku omavalitsuse ja riigi panusel on seal kindel koht," lausus Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson Delfi taskuhäälingus "Jalgrattapalavik". "Oluline on saada trekk prioriteetsete rajatiste nimekirjas etteotsa. Spordiobjektidesse on viimastel aastatel palju panustatud. Poliitilist otsust on vaja. Seda ei ole lihtne teha, kuid selles suunas me liigume. Mina loodan, et aastal 2025 või 2026 saame seal juba esimese võistluse pidada."

"Protsessid käivad ja erinevaid kokkuleppeid on sõlmitud," jätkas Karlson. "Huvigrupid on poliitilisel tasandil oma nõusoleku juba andnud. Asi liigub. Tuleb 250 m puitkattega ovaal. Arvestades tänast harrastajate hulka, siis talvisel perioodil ei tohiks täituvusega probleeme tekkida."

Karlson lisas, et teadmised ja kompetents on Eesti trekitreeneritel säilinud ning Eesti noorratturid käivad tiitlivõistlustel ja saavad arvestatavaid tulemusi. "Trekisõit on ideaalsemaid erialatreeningute korraldamise võimalusi: saab teha paigaltstarte, jõuharjutusi ja kiirendusi. See kõik on ajaliselt mõõdetav. See on põnev treeneritele ja sportlastele," märkis Karlson.

