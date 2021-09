Gert Kullamäe Pärnu euromängust: tugevam võttis oma, aga neil läks napilt

Pärnu Sadama korvpallimeeskonna abitreeneri Gert Kullamäe sõnul jäi teda kripeldama mängu viimane veerandaeg: "Meil olid lõpus omad võimalused. Ei jäänud palju puudu sellest, et oleks vastase ka kätte saanud."

"Au meie meestele. Kolmandal ja neljandal veerandajal oli meil hea energia ja tulime kõva võitlusega mängu tagasi. Paraku pean ütlema, et tugevam võttis täna oma, aga neil [Ness Ziona Ironil] läks napilt," lisas Kullamäe.

Küsimuse peale, kas Pärnu meeskond tegi mitmeid lihtsaid vigu närvipinge tõttu märkis Kullamäe, et hooaja alguses ongi meeskondadel raskem häid esitusi teha. "Hooaja algus on praegu. Nemad [Ness Ziona Ironi] ei mänginud ka ideaalset mängu. Puterdamist oli mõlemal meeskonnal omajagu. Meil on uus meeskond, uued välismängijad. Suutsime palju puudusi täna korvata kõva võitluse ja hea publiku abil, kes meid toetama tuli," sõnas Kullamäe.

Kullamäe sõnul on oluline, et Eesti meeskonnad leiaksid ka edaspidi võimalusi, kuidas rahvusvahelisi mänge mängida. "Rahvusvaheliste mängude nälg on nii korvpalluritel kui ka treeneritel. See on kallis projekt, aga me peame leidma võimalusi, et mängijad saaksid selliseid mänge mängida," rääkis Kullamäe.

"Rahvusvaheline korvpall on hoopis teisel tasemel. Teised kiirused ja füüsilisemad mängijad. Siiralt loodan ja usun, et Eesti klubid leiavad ka edaspidi võimalusi, et tulevikus selliseid mänge mängida. Meil oli kaks mängu, aga saime väga hea kogemuse. Usun, et nendest mängudest on meie meestel palju, mida endaga kaasa võtta," lisas Kullamäe.