Rannula debüüdist eurosarjas: positiivne kogemus, kindlasti üritame veel

"Eks vastased olid teinud kodutöö. Neil oli võimalus meid eelmisel päeval näha, mingid asjad nad panidki meil kinni ja see lõi meid natuke rütmist välja," rääkis ERR-ile Pärnu peatreener Heiko Rannula.

"Natuke oli mängujuhtide poolt esimene poolaeg ligadi-logadi. Kontroll kadus ära, mõned lollid pallikaotused ja sellega nad said initsiatiivi. Kiidan aga poisse: tulime teisel poolajal tagasi, võitlesime, kuigi oli näha, et eelmine mäng oli jalgades," tõdes Rannula.

Sel hooajal eurosarja debüüdi teinud Pärnu saldoks jäi kaks mängu, võit Viini klubi üle ning kaotus tiitlikaitsjalt. Millega võib Rannula rahule jääda?

"Rahulolu pakkus see, et oli väga kihvt atmosfäär. Lõppude lõpuks seepärast me seda ju teemegi ja kui sa näed, et inimestele see korda läheb ja selline atmosfäär tekib, tuleb tahtmine seda uuesti teha," kinnitas Pärnu juhendaja. "Oleme õigel teel, et selle sammu võtsime ja kindlasti üritame tulevikus ka. See oli väga positiivne kogemus nii mängijatele kui treeneritele ja meeskonna juhtidele."

Rannula sõnul on enne Eesti - Läti liigas kõrgete kohtade püüdmist vaja parandusi teha mitmel rindel. "Treeningmänge jäi natuke väheks, meil on klapi leidmiseni veel väga pikk tee minna. Meil on ainest kõvasti, aga tööd palju," sõnas Rannula.