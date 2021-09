Vormel-1 sari siirdub Katari

Teist aastat järjest on vormel-1 sarja korraldajad pidanud ära jätma Austraalias sõidetava GP-etapi, sest Austraalia on riiki sisenemiseks kehtestanud karmid piirangud. Austraalia asemel sõidetakse tänavusel hooajal etapp Kataris.

Kataris toimub 18.-21. novembrini tänavuse hooaja 20. etapp. GP-etapp sõidetakse Doha lähedal asuval Losaili ringrajal, kus on aastaid peetud ka MotoGP MM-sarja.

Alates 2023. aastast kuulub Katar jäädavalt F1 kalendrisse, sest lisaks tänavuse etapi korraldamisele sõlmisid Katar ja F1 koostöö, mis kestab kümme aastat ehk vähemalt 2032. aastani.

Vormel-1 sarjas on tänavusõidetud 15 etappi ning MM-sarja üldarvestuses juhib on Lewis Hamiltoni 246,5 punktiga, tema edu Max Verstappeni ees on kaks punkti, kolmas on Valtteri Bottas (151) ja neljas Lando Norris (139).

Vormel-1 sari jätkub 10. oktoobril Türgis.