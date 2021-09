Peeter Pruus tuli Prantsusmaal 11. kohale

Võistluse võitis sakslane Andreas Seewald ajaga neli tundi, 28 minutit ja 52 sekundit. Kolme sekundiga napsas valitsev Euroopa meister esikoha tšehhi Martin Stošeki nina alt. Kolmanda koha teenis 36-aastane šveitslane Urs Huber (+1.03), vahendab EJL.ee.

Pruus ületas lõpujoone ajaga neli tundi, 34 minutit ja 56 sekundit ning pälvis 11. koha. "Start läks hästi ja olin esimesed kümme kilomeetrit päris grupi eesotsas. Vahepeal saime kolmekesi isegi väikese vahe sisse," kirjeldas Pruus võistluse käiku. "Enne esimest joogipunkti oli üpris järsk, libe ja kivine tõus, mida mindi kõndides ja jäin seal veidi karpi. Leidsin end 20.-25. positsioonilt. Järgnev kivine laskumine ei aidanud ka eriti kohti parandada. Sellele järgnes kiirem osa ja nägin küll esimesi gruppe enda ees, kuid järgi neile ei saanud."

"Sain esimese osaga kohe aru, et ratta valik osutus valeks. Nimelt sõitsin ainult ühe amordiga rattaga, aga ilmselgelt oli see nn fully rada. Viimasel kuul ajal olin treeninud selle rattaga ja teine oli Itaalias remondis, sestap selline valik. Ühesõnaga tunne oli üpris okei ja liikusime edasi väikese grupiga," jätkas Pruus. "Ühel hetkel haakisin end Alban Lakata sappa, kuna teadsin, et ta oskab hästi tempot teha. Tunne käis üles-alla ning mõned raputavad laskumised osutusid kehale üpris kurnavaks. Tõusudel tundsin end aga üpris hästi. Liikusimegi terve sõidu jooksul vaikselt ettepoole ja püüdsime eest mehi kinni. Esimesed ei jäänud ka kaugele, kuid me ei teadnud sõidu jooksul vahesid."

"Tegin oma sõitu ning endalegi üllatuseks oli viimasel tõusul tunne veel väga okei. Liikusime ühe teise mehega siis veel ettepoole ja tempo osutus nii heaks, et suutsime järgneva 18 kilomeetriga veel neljast-viiest mehest mööduda. Viimasel laskumisel said kaks meest eest ära, kuna minu ratta valik oli selle laskumise jaoks taas vale ja see sai minu väsinud kehale saatuslikuks. Läksin rahulikult, kuna ei tahtnud mõttetuid riske võtta. Tähtsamad võistlused on veel ees," ütles Pruus, keda on 2. oktoobril ees ootamas veel maailmameistrivõistlused.

Naiste seas võidutses 75-kilomeetrisel distantsil šveitslanna Ariane Lüthi (3:15.55), edestades Lejla Tanovici (3:17.32) ja Katazina Sosnat (3:19.49).