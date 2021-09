Venemaa GP esimesel vabatreeningul näitas kiireimat minekut Bottas

Esimesel vabatreeningul oli Bottas Hamiltonist 0,211 sekundit kiirem. Hamilton edestas omakorda vaid 0,016 sekundiga Red Bulli pilooti Max Verstappenit.

Vabatreeningu lõpetas neljandana Ferrari piloot Charles Leclrec. Leclrec peab võistlust alustama siiski stardirivi lõpust, sest on hooaja jooksul kasutanud liiga palju mootoreid.

Mercedes on suutnud võita kõik Šotsis peetud etapid alates 2014. aastast. Bottas on Venemaal varem võidukas olnud kahel korral.

