Otepää maaomanik andis Tartu Rattamaratoni toimumiseks loa

Klubi Tartu Maraton teatas teisipäeval, et on jõudnud kokkuleppele Otepää maaomaniku Aivar Kullamaaga, kes sulges septembri alguses tavapärase võistlustrassi, sest vald ei andnud talle luba arendada turisimiettevõtlust.

"Mul on hea meel teatada, et oleme saavutanud Otepää maaomaniku Aivar Kullamaaga kokkuleppe. Pühapäeval toimuv Tartu Rattamaraton võib startida Tehvandi suusastaadionilt kasutades oma tavapärast rada, mis kulgeb üle Kullamaale kuuluvate Rongamäe ja Antsumäe kinnistute," teatas Tartu Rattamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

"Oleme Kullamaale väga tänulikud, et suutsime ühiselt erimeelsused lahendada ja Eesti suurima rattapeo osalejad ei pea kohalike vägikaikavedamiste pärast kannatama," lisas Kelk.

Korraldajad teatasid, et selle aasta võistlusrajast on jäetud kõrvale ka potentsiaalselt ohtlik asfaldilõik. "Teate Rattamaratonil oli stardis 26 tiimi, seega väga suurt rahvamassi asfaltteele suunama ei pidanud. Põhipäeval on lugu hoopis teine: 89 ja 40 km rajale stardib Tehvandilt praeguse seisuga pea 3500 ratturit," ütles Kelk, lisades, et korraldajad proovivad Kullamaaga läbirääkimisi teha, et saavutada maakasutuskokkulepe ka edaspidiseks.

Tartu Rattamaraton toimub sellel pühapäeval, 19. septembril, ning valikus on 89, 40 ja 21 km sõidud. Kõikidel soovijatel on võimalus osa võtta ka virtuaalsõidust 10.-26. septembrini. Rohkem informatsiooni võistluse kohta leiab Tartu Rattamaratoni kodulehelt.

Kullamaa pani Postimehe teatel septembri algul kinni rajalõigud Antsumäe ja Rongamäe kinnistutel, sest Otepää vallavalitsus ei andnud maaomanikule luba arendada turismiettevõtlust. Nimelt ei lubanud vallavalitsus luua 1,1 MW päikeseparki Rongamäe kinnistul, samuti takerdus Antsumäe kinnistul seikluspargi, forellitiikide ning puhkeala arendus.