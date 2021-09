Maaomanik sulges Tartu maratoni raja

Otepää maaomanik Aivar Kullamaa sulges Tartu suusamaratoni rajal kaks lõiku, sest pole rahul, et vallavalitsus pole talle andnud ehitus- ega kasutuslube, kirjutab Postimees.

Ajalehe teatel pani Kullamaa kinni rajalõigud Antsumäe ja Rongamäe kinnistutel, millel asuvad peale maratoniradade veel terviserada ning suusaliidu FIS poolt välja mõõdetud suusarajad, sealhulgas MK-etapi meeste sprindi rada.

Kullamaa kirjutas Otepää vallavalitsusele 17. augustil, et vallavalitsus takistab tal turismiettevõtluse arendamist, sest ei ole lubanud luua 1,1 MW päikeseparki Rongamäe kinnistul ning samuti on tal takerdunud Antsumäe kinnistul seikluspargi, forellitiikide ning puhkeala arendus.

Klubi Tartu Maraton juht Indrek Kelk märkis, et maaomanikuga on viimased 20 aastat maaomanikuga mingi probleem lahvatanud, sest Tartu maraton on kõrgendatud avaliku huviga sündmus, mille kaudu saab pigistada kolmandaid osalisi.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala kinnitas ajalehele, et vallavalitsus pole kuidagi Kullamaa arendustegevust takistanud ning vallavalitsuse ehitusteenistuse juht Kalev Kepp ütles sirgjooneliselt, et kui Kullamaa kokku ei lepi, siis seab vallavõim suusaradade kasuks sundvalduse.