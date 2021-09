Ameerika sprinter tegi Teemantliiga finaaletapil ajalugu

Kerley võitis neljapäeval toimunud etapil ülitasavägises 100 meetri jooksu finaalis ajaga 9,87 sekundit, edestades Kanada sprinterit Andre De Grasse'i kahe sajandiku ja kaasmaalast Ronnie Bakerit nelja sajandikuga.

Tokyo olümpiamängudel 100 meetri finaalis hõbedale jooksnud Kerley on ainus sportlane Teemantliiga ajaloos, kes tulnud hooaja meistriks nii 100 meetri kui ka 400 meetri jooksus, viimases võidutses ta 2018. aastal.

Kerley osales neljapäeval ka 200 meetri jooksus, kus lõpetas ajaga 19,83 sekundit kolmandal kohal.

History made@fkerley99 wins the men's 100m in 9.87.



He becomes the first athlete in #DiamondLeague history to win Diamond Trophies in the 100m (2021) and 400m (2018).



He's also lining up over 200m tonight... pic.twitter.com/WHEqkX58Px