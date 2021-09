Eesti alagrupivastase Kreeka staar Antetokounmpo plaanib EM-il osaleda

26-aastane ja 211 cm pikkune Antetokounmpo võttis vaevaks ja jagas Twitteris FIBA Eurobasketi 1. septembri postitust, kus tähistati päeva, kus EM-finaalturniirini on jäänud veel täpselt aasta, vahendab Korvpall24. Antetokounmpo lisas omaltpoolt ka lühikese hüüatuse: "Võtan seda päev-päevalt. Aga ma ei suuda oodata!"

Antetokounmpo on korra Kreeka koondisega EM-finaalturniiril mänginud, kui väga võimsalt liiguti kuni veerandfinaalini, kus jäädi vaid kahe punktiga 71:73 alla hilisemale võitjale Hispaaniale.

Lisaks Itaaliale, Eestile ja Kreekale on C-grupis veel Horvaatia, Ukraina ja Suurbritannia.

Taking it day by day. But I can't wait https://t.co/I08HlPUAuM