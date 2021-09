Sel laupäeval selgub Eesti maastikurattasarja üldvõitja

24. Tallinna rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul on end võistlusele kirja pannud juba üle 850 ratturi, keda tervitab eelmisest aastat tuttav rada. "Rada on täpselt sama, mis möödunud aastal ehk eelmisel aastal võistelnud ratturid saavad võrrelda, kuidas nende vorm aastaga muutunud on. Kes sel aastal esimest korda starti tulevad, saavad nautida mitmekülgset ja huvitavat rada Kõrvemaa hilissuvises looduses," kirjeldas Vaher, lisades, et lisaks 47 km põhisõidule toimub 17 km poolmaraton ja lastesõidud.

Bosch Eesti maastikurattasarja viimane sõit tõotab tulla põnev ning laupäeval autasustakase lisaks 24. Tallinna rattamaratoni võitjatele ka kogu sarja parimaid. Enne viimast sõitu hoiab liidripositsiooni Gert Jõeäär (Veloplus) 7494 punktiga, kohe tema järel Martin Loo (Redbike Team I) 7493 punktiga ning kolmandal kohal Taavi Kannimäe (Team Antsla) 7409 punktiga.

Naistest on esikohal hetkel Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team) 7099 punktiga, teisel kohal Merili Sirvel (RR Riplased/Vitax) 7043 punktiga ning kolmandat kohta hoiab Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi) 7035 punktiga.

Bosch Eestaastikurattasarja meeskond rõhutab, et seoses uute piirangutega saavad rattamaratonil osaleda vaid oma nakkusohutust tõendavad isikud. "Kontrollime stardinumbri väljastamisel ühe järgneva tingimuse kehtivust: vaktsineerimiskuuri läbimise tõendit, COVID-19 läbipõdemise tõendit ning negatiivse testitulemuse tõendit, mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Samuti palume olla valmis esitama isikut tõendavat dokumenti," lausus Vaher.