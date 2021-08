Afganistani koondis jääb Tokyo paraolümpiamängudelt kõrvale

"Kahjuks ei osale Afganistani paraolümpiakomitee Tokyo paraolümpiamängudel," teatas rahvusvaheline olümpiakomitee esmaspäeval. "Seoses riigis valitseva olukorraga on kõik lennujaamad suletud ning neil pole võimalust Tokyosse reisida. Loodame, et meeskond ja ametnikud pääsevad keerulisel ajal ohutult ja tervelt."

Taekwondosportlasest Zakia Khudadadist oleks saanud esimene Afganistani naine, kes riiki paraolümpiamängudel esindab ning plaani järgi oleks ta pidanud koos kergejõustiklase Hossain Rasouliga Tokyosse reisima teisipäeval.

Afganistani paraolümpiakomitee esimees Arian Sadiqi ütles BBC-le, et ta tunneb end laastatult, sest Khudadadi oleks ajalugu teinud. "See oli minu jaoks ajalooline. Me oleks ajalugu teinud," ütles Sadiqi. "Tahtsime teda kasutada eeskujuks kõikidele naissportlastele, eriti parasportlastele. Et kui tema suudab, siis suudad sina ka."

Sadiqi lisas, et koondisedelegatsioon üritas lennupileteid Tokyosse osta, aga hinnad hakkasid kiiresti tõusma ning ühel hetkel Talibani tuleku tõttu enam lennud õhku ei tõusnud.

"See ei ole hea uudis, sest naistel võttis 20 aastat enda kestast välja tulemiseks, et nad saaksid kooli minna, ülikooli minna, tööle minna ja spordi ning füüsilise tegevusega tegeleda," lisas Afganistani paraolümpiakomitee esimees, kes ise elab Londonis. "Nende maailm on taas purunenud. Minu silmis pole üldse lootust."

Islamiorganisatsioon Taliban on kehtestanud pärast pealinna Kabuli üle võtmist Afganistanis range korra, muuseas ei pea organisatsioon naiste sporti islamistlikuks.