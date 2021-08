ERC Junior klassi liidrid Ken Torn – Kauri Pannas jätkavad hooaega Tšehhis

113 punktiga ERC Junior klassi juhtivate saarlaste Ford Fiesta Rally3 auto valmistab ka sel korral ette M-Sport Poola meeskond. Sarnaselt juulis sõidetud Rooma rallile on ka Barum rallil eestlasele ERC Junior klassis konkurentsi pakkumas vaid üks sarnase neljaveolise Fiesta Rally3 autoga võistluspaar.

Hooaja seni sõidetud kolmest rallist on eestlased ERC Junior arvestuses võitnud kaks ning nende edu lähimate jälitajate ees on 74 punkti. Esimest korda 2019. aastal Barum rallil startinud ja toona ERC3 Junior klassis viienda koha saavutanud Torn – Pannas pole küll varem nendel legendaarsetel katsetel neljaveolise autoga varem sõitnud, kuid kindlasti saavad nad paari aasta tagust kogemust enda kasuks ära kasutada ja konkurendid seljataga hoida.

Sarnaselt teiste võistlejatega läbisid ka Autosport Team Estonia võistlejad Torn – Pannas reede hommikul sõidetud testi- ja kvalifikatsioonikatse. Vihmamärjal asfaldil sõidetud testikatsel sõitsid eestlased välja aja 2.50,964. Kvalifikatsioonis parandasid eestlased veelgi aega ja said kirja 2.47,375, mis andis neile ERC Junior parima aja. Absoluudis andis see aeg 21. koha.

Kolme võistluspäevaga sõidetakse Tšehhis 15 kiiruskatset ja läbitakse 210,92 katsekilomeetrit. Nädalavahetuseks lubatakse rallipiirkonda vahelduva pilvisuse ja sajuga ilma.