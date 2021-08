Taas Shamrock Roversi alistanud Flora tegi Eesti jalgpalliajalugu

Avapoolaeg lõppes väravateta viigiga, kuid teisel poolajal viis Rauno Sappinen 57. minutil Flora 1:0 ette. See oli Sappineni hooaja kaheksas värav euromängudes, väravasöödu andis talle Konstantin Vassiljev.

Konverentsiliiga alagrupid loositakse juba reedel, 27. augustil Eesti aja järgi kell 14.30. Alagrupiturniiri mängudega alustatakse septembris.

Enne mängu:

FC Flora alistas eelmisel neljapäeval Iirimaa klubi 4:2 ning asub nüüd kaheväravalist edu kaitsma, et kindlustada esimest korda klubi ajaloos koht eurosarja alagrupiturniiris.

Pärast meeskondade esimest kohtumist A. Le Coq Arenal ütles Flora peatreener Jürgen Henn, et meeskond oli Shamrocki mängustiiliks valmis. "See on hästi julge: kaitses igale poole jookstakse välja, pressitakse päris julgelt, selle pealt võib ka eksimusi tulla. Olime selles mõttes selleks valmis," ütles Henn.

Ta lisas, et 4:2 seisu kaitsmine korduskohtumises vastase koduväljakul ei tule lihtne, sest vastane teab, et nad peavad kõik mängu panema. "See mäng tuleb kindlasti võitluslikum, palju palle kasti. Peame olema kõvaks võitluseks valmis," analüüsis peatreener korduskohtumist.

Iirimaa klubi teatel on Tallaght staadionile müüdud neljapäevaseks kohtumiseks 3500 piletit ning meeskonna peatreener Stephen Bradley ütles, et saavad kodupubliku käest kindlasti rohkem energiat.

Bradley lisas, et meeskond oli Tallinnas peetud mängu järel pettunud, sest teadsid, et ei mänginud enda parimat mängu. "Andsime mõned väga lihtsad väravad ära ja see ei ole meie moodi, seega oli palju frustratsiooni. Meil oli halb päev neljapäeval, tegime mõned halvad otsused ja eksimused. Kui tahad mängida nagu meie mängime, siis jätad end kohati lahtiseks. Seda me tegime ja saime karistada," ütles Shamrocki peatreener.

"Rovers ei saa seisu hoida ja selles osas peame olema väga valvsad," märkis Henn kolmapäeval. "Rovers tahab domineerida ja kui neile seda lubada, siis nad võivad ohtlikuks muutuda. Aga tunnen, et meeskond on päris hästi keskendunud ja veel liialt lõpptulemusele ei mõtle, sest tunneme, et vaja on 90 minutit mängida ja vastutust kanda."