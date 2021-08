FC Flora alistas väravaterohkes mängus Shamrock Roversi

Flora asus mängu juhtima juba 13. minutil, kui Konstantin Vassiljev leidis pärast Roversi pallikaotust üles läbijooksu tegeva Sergei Zenjovi, kes pani palli alumisse nurka, viies nii Eesti klubi 1:0 juhtima.

27. minutil asus Rauno Sappinen paremalt äärelt rünnakule ning leidis sööduga Martin Milleri, kes värava eest palli Roversi puurilukust Alan Mannusest mööda surus.

Shamrock Rovers vastas Florale 43. minutil, kui nurgalöögist karistusalas tekkinud segaduse lahendas ära Joey O'Brien, kes paigutas palli Flora võrku ja vähendas sellega Eesti klubi kaheväravalist vahet.

Flora ei olnud koduväljakul väravatega aga lõpetanud ning 76. minutil oli Rauno Sappinen esimene, kes jõudis Vassiljevi poolt tehtud löögini, mille Iirimaa klubi puurilukk värava ette tõrjus.

86. minutil said iirlased värava tagasi, kui Liam Scales tsenderduse kitsa nurga pealt peaga üle Flora väravavahi Matvei Igoneni väravasse toimetas. Roversi rõõm ei kestnud kaua, sest juba järgmisel minutil jõudis Sappinen taas paremalt äärelt Iirimaa klubi värava juurde ning leidis sööduga üksinda seisva Martin Milleri, kes taaskord palli väravasse surus.

Flora võitis UEFA Konverentsiliiga play-off'i avakohtumise Shamrock Roversi vastu 4:2 ning rändab 26. augustil Lõuna-Dublinisse, kus toimub kahe meeskonna vahel korduskohtumine.

Enne mängu:

Kui FC Flora suudab kahe mängu kokkuvõttes Iirimaa meistri Shamrock Roversi alistada, tähendaks see Eestile ajaloolist esimest pääsu jalgpalli eurosarja alagrupiturniirile.

Ainsa mängijana jääb Flora põhikoosseisust tänasest kohtumisest võistluskeelu tõttu eemale Märten Kuusk.

"Suures pildis mängivad nad tempokat jalgpalli, samas on piisavalt tehniline võistkond. Mitmed nende mängijad on hiljuti mänginud Inglismaa esiliigas või teises liigas, üks mängija kuuldavasti liigub Glasgow Celticusse, mis näitab nende tehnilist kvaliteeti. Kindlasti tugev vastane," rääkis pressikonverentsil Flora juhendaja Jürgen Henn.

"Need eelmised mängud näitasid, et oleme võimelised heade vastaste vastu mängima head jalgpalli. Kindlasti peaks see meile enesekindlust andma, aga ehitada mingit illusiooni, et läheme neid iirlasi lihtsalt vastu muru tampima, ei ole," kinnitas Flora kapten Konstantin Vassiljev.

"See on raske vastasseis ja kui tahame, et see lõppeks meie jaoks õnnelikult, peame neljapäeval kõik väljakule jätma ja siis tuleb veel teine poolaeg Iirimaal."

Flora on valitseva Iirimaa meistriga eurosarjas varemgi kohtunud, kui hooajal 2011/12 kaotati neile Meistrite liiga teises eelringis kahe mängu kokkuvõttes 0:1.

Dublini satelliitlinna Tallaghti tiimi 33-aastane kapten Ronan Finn käis väljakul ka toonases vastasseisus. "Mängisin Tallinnas kümme aastat tagasi ja see oli mälestusväärne õhtu," sõnas Finn kolmapäevasel pressikonverentsil. "Oleme neid vaadanud ja usun, et nad on tugevamad kui kümne aasta eest. Flora tiimis on palju kogemusi, mitte ainult eurosarjadest, vaid rahvuskoondisest," lisas iirlaste kapten.

"Valmistume, et mängu võita: nii teeme alati. Me ei ole kunagi mängu alustanud mõttega 0:0 viigist, me ei ole sellised. Austame neid nii, nagu austame iga vastast. Tahame võita ja tagasi Tallaghti naasta ülesannet lõpetama," kinnitas Finn.

Samast, 2011/12 hooajast pärineb ka Shamrock Roversi edukaim eurohooaeg, kui Euroopa liiga play-off'is alistati Belgradi Partizan ning jõuti alagrupiturniirile. Seal võeti Kaasani Rubinilt, Tottenhamilt ja kreeklaste PAOK-ilt vastu kuus kaotust.

Praegune peatreener Stephen Bradley on ametis olnud aastast 2016, kuid toonast edu pole suudetud korrata. Mullu alistati Euroopa liiga esimeses eelringis Tampere klubi Ilves, kuid loositi seejärel kokku Itaalia hiiu AC Milaniga, kellele jäädi alla 0:2. Sel eurohooajal kaotati Meistrite liiga esimeses eelringis 2:3 Bratislava Slovanile, Konverentsiliiga kolmandas kvalifikatsiooniringis saadi 3:0 jagu Albaania tiimist Teuta.

"Euroopas sõltub palju loosist. Võid olla väga heas hoos, aga siis saad vastaseks AC Milani. Arvan, et Flora on parim tiim, kellega oleme sel hooajal Euroopas mänginud. Usun, et nad on Slovanist tugevamad. Flora on väga-väga hea meeskond, põnev tiim, mis mängib head jalgpalli. Neil on nii palli hoides kui ilma selleta mängides palju energiat ja ohtlikud mängijad. Arvan, et tulevad kaks väga head kohtumist," jagas Bradley Eesti meistrile kiidusõnu.