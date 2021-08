Henn kordusmängu eel: peame veel 90 minutit mängima ja vastutust kandma

Neljapäevase mängu võõrustajatel on tuli takus, sest eelmisel nädalal lahkuti Tallinnast 2:4 kaotusega. Kaks väravat lõi Flora kasuks Martin Miller, ühe lisasid Sergei Zenjov ja Rauno Sappinen.

"Peame vastasega nobedasti kohanema, sest nad tulevad ilmselt kiiret avaväravat jahtima," vahendab Soccernet.ee Flora peatreeneri Jürgen Henni sõnu. "Samas ei tohi me lasta end mitte millelgi rivist välja lüüa, sest jalgpallikohtumine väljakul on ikka samasugune ehk mõlemal meeskonnal võivad sisse tulla nii tõusud kui ka mõõnad."

"Juhtugu ükskõik mis, siis esimese poolaja järel pole midagi otsustatud, vaid tuleb oma mänguga jätkata ja lõpuni uskuda," tõdes Henn. Kui Flora peaks suutma oma koduväljakul saavutatud edu hoida, tehakse Eesti jalgpalli ajalugu: neist saaks siis esimene meeskond, kes suutnud eurosarjas jõuda alagrupiturniirile.

"Rovers ei saa seisu hoida ja selles osas peame olema väga valvsad," märkis Eesti meistrite juhendaja. "Rovers tahab domineerida ja kui neile seda lubada, siis nad võivad ohtlikuks muutuda. Aga tunnen, et meeskond on päris hästi keskendunud ja veel liialt lõpptulemusele ei mõtle, sest tunneme, et vaja on 90 minutit mängida ja vastutust kanda."

ETV2 otseülekanne Shamrock Roversi ja FC Flora vaheliselt kohtumiselt algab neljapäeval kell 21.40.