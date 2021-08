Vassiljev: pole mõtet oodata, et läheme iirlasi lihtsalt vastu muru tampima

Kui FC Flora suudab kahe mängu kokkuvõttes Iirimaa meistri Shamrock Roversi alistada, tähendaks see Eestile ajaloolist esimest pääsu jalgpalli eurosarja alagrupiturniirile. Ainsa mängijana jääb Flora põhikoosseisust homsest kohtumisest võistluskeelu tõttu eemale Märten Kuusk.

"Suures pildis mängivad nad tempokat jalgpalli, samas on piisavalt tehniline võistkond. Mitmed nende mängijad on hiljuti mänginud Inglismaa esiliigas või teises liigas, üks mängija kuuldavasti liigub Glasgow Celticusse, mis näitab nende tehnilist kvaliteeti. Kindlasti tugev vastane," rääkis pressikonverentsil Flora juhendaja Jürgen Henn.

"Need eelmised mängud näitasid, et oleme võimelised heade vastaste vastu mängima head jalgpalli. Kindlasti peaks see meile enesekindlust andma, aga ehitada mingit illusiooni, et läheme neid iirlasi lihtsalt vastu muru tampima, ei ole," kinnitas Flora kapten Konstantin Vassiljev.

"See on raske vastasseis ja kui tahame, et see lõppeks meie jaoks õnnelikult, peame neljapäeval kõik väljakule jätma ja siis tuleb veel teine poolaeg Iirimaal."