Henn: peame olema kõvaks võitluseks valmis

Henn ütles, et on eriti rahul kõikide võimalustega, mis Flora suutis tekitada ja realiseerida. "Eriti see [Martin] Milleri neljas värav oli tähtis," ütles peatreener. "See kindlasti annab meile kindlust, et oli näha, et vastane on haavatav. Juba enne mängu analüüsisime välja ja tundsime, et kontratega nad on laiali, sealt tekitasime päris palju momente."

Henn lisas, et tema meeskond oli valmistunud selleks, et mängus võib tulla palju võimalusi ja väravaid. "Ühtpidi oli (üllatav - toim), aga teistpidi analüüsisime ka vastast ja nägime nende mängustiili. See on hästi julge: kaitses igale poole jookstakse välja, pressitakse päris julgelt, selle pealt võib ka eksimusi tulla. Olime selles mõttes selleks valmis," ütles treener.

Eesootav nädal tuleb pingeline, sest kuigi Flora võitis avakohtumise 4:2, on ootus 26. augustil toimuva korduskohtumise eel suur. Henn ütles aga, et kõigepealt on vaja välja puhata ja jalgpall unustada. "Loodan, et kõigepealt tuleb meil üle pika aja paar vaba päeva, mängijad kõigepealt puhkavad ja unustavad selle mingis mõttes ära. Eks uuel nädalal hakkame mänguks valmistuma, ega siin midagi ei ole."

"Alati aitab kõige paremini, kui keskenduda oma ülesannetele, mida sa pead tegema, et seda seisu hoida või kasvatada. Kindlasti lihtne ei ole, vastane oma kodus teab, et nad peavad kõik mängu panema, see mäng tuleb kindlasti võitluslikum, palju palle kasti. Peame olema kõvaks võitluseks valmis," analüüsis peatreener korduskohtumist.