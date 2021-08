Sappinen: oleme kaua selle eesmärgi nimel vaeva näinud

"Oleme pikad aastad selle nimel vaeva näinud, selle eesmärgi nimel töötanud," rääkis ERR-ile Flora tipuründaja Rauno Sappinen. "Uskusime, et suudame seda teha, usk enda võimetesse on kõige suurem märksõna. See on väga ambitsioonikas kooslus, kõik tahtsid ja uskusid."

Sappinen on sel suvel olnud suurepärases hoos ning kõigi eurosarjade peale löönud kaheksa väravat. Sealjuures sahistas Eesti koondislane kõigi nelja Flora vastase võrku.

"Ma ei oskagi öelda, mida see minu enda kohta näitab, aga see tähendab, et meeskond suudab väga palju väravamomente tekitada. Ründajana on minu töö lüüa väravaid ja teha seda iga mäng, kui võimalik," sõnas Sappinen.

Reedel loositi Flora Konverentsiliiga B-alagruppi, kus tuleb vastamisi minna Belgia klubiga Gent, serblaste Belgradi Partizaniga ning Küprose tiimiga Famagusta Anorthosis.

"Kõik on väga head meeskonnad. Kindlasti on ees ootamas üks väga-väga kihvt võõrsilmäng, Serbia ultrad. Võib-olla ootas rahvas Tottenhami või Romat, aga väga head meeskonnad on ka need, kes meile vastu tulevad," kinnitas Sappinen.

Mis võiks olla Flora eesmärk alagrupis? "Minna iga mäng väljakule kolme punkti võtma!"