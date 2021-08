Henn: mul ei jagu Sappineni kiitmiseks sõnu

Henn põhjendas otsust sellega, et nende poole pealt asjad toimisid, küll aga pidi valmis olema uuendusteks vastaste mänguplaanis ja oli oodata, et nad hakkavad rohkem pikki palle mängima. "Selle kaitsmiseks tuli olla valmis asetuse muutmiseks, et mõned mehed saaksid kaitsele appi tulla. Samas oli tähtis survestada endiselt Roversi väravavahti ja sundida nad tagasi mängima. Värav tuli ju keskväljal võidetud pallist, mis nõuab meeskonnalt palju tööd," rääkis Flora peatreener Soccernetile.

Flora värava lõi Rauno Sappinen, kelle jaoks on tegu selle eurohooaja kaheksanda tabamusega. "Mul ei ole sõnu. Olen tema arengut näinud ammusest ajast, sest töötan meeskonna juures alates 2013. aastast (enne peatreeneriks saamist oli Henn pikalt Flora abitreener – toim.). Ta on läinud aastatega paremaks, aga see samm, mille Rauno on teinud tänavu, on väga suur."

