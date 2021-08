Vassiljev: unistus elas vaikselt, ma ei rääkinud sellest kellelegi

FC Flora 37-aastane kapten Konstantin Vassiljev avaldas pärast 1:0 võitu Shamrock Roversi üle, mis viis meeskonna Konverentsiliiga alagrupiturniirile, et hakkas sellest saavutusest mõtlema ja unistama juba paar aastat tagasi.

Flora oli korduskohtumises Shamrock Roversist üle 1:0, kahe mängu kokkuvõttes jäi seis 5:2 Eesti klubi kasuks.

Eesti koondise raudvara Vassiljevi sõnul oodati, et iirlased survestavad Florat jõulisemalt ja agressiivsemalt, aga tegelikult vastastele eriti palju võimalusi ei pakutud. "Mõned tsenderdused ja kauglöögid, aga värava löömiseks olid paremad võimalused pigem meil," rääkis Sappinenile väravasöödu andnud mees Soccernetile.

Teisel poolajal sai Flora mängu enda kontrolli alla ning Kostja sõnul tegi see mängu nende jaoks tasakaalukamaks. Leidus küll momente, mille vastane oleks võinud ära karistada, näiteks mitu standardolukorda järjest, kuid eestlased hakanud paanitsema vaid toimisid paika pandud plaani kohaselt, sõnas Kostja.

"Kui aus olla, siis hakkasin alagrupiturniirist mõtlema paar aastat tagasi, kui tuli teade kolmanda eurosarja loomisest. Pärast 2019. aastal võidetud meistritiitlit saime aru, kui tähtis võib olla see järgmine ehk 2020. aasta oma, et meid sellele võimalusele lähemale tuua. Vaikselt-vaikselt see unistus elas. Tõesti vaikselt, sest ma ei suhelnud sel teemal kellegagi," tunnistas 37-aastane mängija.

