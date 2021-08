Vigastatud Seppik tegi ajaloolise kohtumise kaasa koondisemängude hinnaga

"See võtab tänasel õhtul kokku kogu meie meeskonna sisu. Markkus on pidanud mitu nädalat treenima valuvaigistite abil ja mängima samuti. Ta tuli kaalukasse matši ilma head mängurütmi omamata. Ta tuli tähtsale positsioonile, kusjuures ühe mängu mängis vasakul ja teise paremal. Ta kohanes tempoga väga kiiresti ja see näitab, et meil on tema näol väga hea keskkaitsja," rääkis Henn.

Mis sorti vigastusega täpsemalt tegu on, meeskond avalikustanud pole.

Avamängus Roversi vastu asendas Seppik tavaliselt algrivistusse kuuluvat Märten Kuuske, kes jäi mängust eemale võistluskeelu tõttu. Iirimaal peetud kohtumises oli Seppik taas väljakul, et asendada avamängus kuulmekilet vigastanud ja pikaks ajaks treeningutelt kõrvale jäävat Henrik Pürgi.

