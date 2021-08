Kuuba ja Must võitsid geimi kaotamata Eesti meistritiitli

Kristin Kuuba võttis pärast olümpiamänge kümnepäevase puhkuse. Seega polnud ettevalmistus ideaalne, aga Eesti meistrivõistlused sujusid hästi. Üheski kohtumises ei kogunud konkurendid Kuuba vastu geimis rohkem kui kümme punkti.

Finaalis mängis Kuuba perspektiivika Catlyn Kruusiga, kes noorteklassides näidanud rahvusvahelises konkurentsis häid tulemusi.

Kevadel sarnaselt Kuubaga koroona läbi põdenud Kruus ei ole praegu füüsiliselt parimas seisus. Nii suutis ta Kuubale vastu panna pool geimi, kuid sealt edasi kulges mäng ühes suunas. Kuuba võitis 21:10, 21:7.

"Siin jäigi võib-olla füüsilisest natukene puudu. Vastane oli kindlasti peajagu üle füüsilise poole pealt," nentis Kruus. "Ja ma arvan, et kui füüsiline ei ole päris hea, siis sul tulebki väsimus ja löögid ei tule nii hästi välja ja selle taha võib-olla jäigi. Peab rohkem trenni tegema."

"Eesmärk oli igat mängu täielikult keskenduda ja mängida nii hästi, kui ma oskan. Mitte lasta vastasel mängu sisse saada ja palju punkte saada," rääkis Kuuba. "Ma arvan, et kogu selle turniiri vältel siin kolme päeva jooksul mängisin väga enesekindlalt ja näitasin ilusat sulgpalli."

Meeste üksikmängus on viimastel aastatel finaalis kohtunud Raul Must ja temast 13 aastat noorem Karl Kert. Erand polnud ka tänavune esikohamäng. Nii esimeses kui teises geimis sai Must kätte soliidse algedu ja Kerdil ei õnnestunud teda piisava surve alla panna. Mõlemad geimid võitis Must tulemusega 21:11. Eesti meistriks tuli ta 16. korda järjest.

"Enne võistlust elasin üpriski raskelt läbi seda närvipinget. Oli mitu magamata ööd ja tahan väga võita," avaldas Must. "Kõlab uskumatult, aga mängus sellest on selline fookus, et käsi ei väärata."

"Üritasin oma mänguplaani välja viia nii, et olla üpris riskantne. Eriti tagajoonelt. Aga paraku see läinud niimoodi, nagu ta pidi minema. Raul oli võrdlemisi hea seal kaitseliinis ja samuti ta suutis hoida seda tempot väga kõrgel ja see takistas mul läbi viimast oma n-ö plaani," sõnas Kert.

Neli korda olümpiamängudel osalenud 33-aastane Must andis mõista, et võtab sihikule ka järgmise olümpia. "Mu spordikarjäär ei ole kindlasti lõppenud. Ikkagi salamisi on selline plaan, et prooviks Pariisi ka ära teha," avaldas ta. "Sellepärast, et on kolm aastat ainult ja mida lähemale olümpiale aeg läheb, seda põnevamaks ka ta läheb. Siis on see kvalifitseerumise periood, mis on minule kui sulgpallurile alati selline pingeline aeg ja palju reisimist. Aga teistpidi ta on jälle põnev. Mul on selge siht silme ees, et see Pariisi olümpia. Aga ikkagi teistpidi elan aasta korraga ja vaatab, kas on see ka reaalne mulle."

Naiste paarismängus tõestas Kati Tolmoff, et klass on spordis jääv. Koos Kristin Kuubaga alistas Tolmoff finaalis maailma edetabeli 44. paari, olümpiapileti eest võidelnud duo Kati-Kreet Marrani ja Helina Rüüteli.

Avageim oli veidi rabedam, aga teise võitsid oma mängu käima saanud Kuuba ja Tolmoff suurelt 21:10. "Kristin helistas üks päev enne ülesandmiste lõppu, et Kati, mäletad, me rääksime. Teeme paari siis või? Ei tahtnud enam ära öelda. Juba olin lubanud, et eks ma siis tulen," selgitas Tolmoff. "Me saime päev enne päris häid mänge. Ma arvan, et see ka päris palju luges. Täna meil läks tõesti väga hästi. Suutsime ennast peale suruda. Võib-olla mina vanusega siis ja Kristin oma liikuvuse ja hea käega. Meil nagu õnnestus kõik. Teistel oli täna kindlasti ka rohkem survet peal kodus ja nemad peaksid võitma. Kindlasti see ka nendele luges ja nad nägid ka, et meile on ikka raske vastu saada, et me oleme päris head täna."

Meeste paarismängu Eesti meistrid on Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner ning segapaarismängus Raul Must ja Kristin Kuuba.