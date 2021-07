Kristin Kuuba: alagrupp on pigem väga positiivne

"Alagrupp on pigem väga positiivne. Ma ei saanud maailma top kümne mängijat. Oleks võinud tunduvalt halvem loos tulla," lausus Kuuba intervjuus ERR-ile.

"Olen peruulannaga varem kohtunud ja ma arvan, et loosiga peaksin kindlasti rahul olema. Tai erinevate naistega olen mänginud, selle naisega ei ole, aga seal oli tasavägine lahing, kumb tailanna peale saab. Olen stiiliga tutvunud ja saan teha mänguanalüüse."

Alagrupi esimene kohtumine toimus laupäeval: Ongbamrungphan jäi kindlalt peale 21:4, 21:9. Edasi väljalangemisringidesse pääseb vaid alagrupi võitja.

Kuuba sõnab, et elevus on sees. "Ikkagi esimesed olümpiamängud ja päris kaua tuli oodata. Aga ma arvan, et see aasta tuli mulle kasuks. Sain kõvasti trenni teha ja taset tõsta.

"Kuna tulin siia küllalt vara, siis on mul aega saali, kliima ja ajavahega harjuda. Tunne on siiani hea ja olen siin end hästi sisse seadnud."

Kevadel lõpetas Kuuba Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna. "Üks tähtis eluetapp on jälle läbi. Annab enesekindlust ja saab helgema pilguga tulevikku vaadata," rõõmustab ta.

"Õppisin osakoormusega, nii et olümpiamängud ja kooli lõpetamine ei kattuks. Aga elul ja koroonal olid omad plaanid - lõpuks oli ikka nii, et ülikooli lõpetamise ja Tokyo olümpiamängude suvi on ühel aastal. Aga ülikool sai edukalt lõpetatud, nüüd teine tähtis asi - et siin endast parim anda."