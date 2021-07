Kristin Kuuba: polnud minu parim päev, aga sellest piisas

"Täna ei olnud kindlasti minu parim päev. Mäng oli alla keskmise, aga olen õnnelik, et suutsin just kahes geimis võita, saan nii homseks energiat säästa, sest homme on kindlasti teisel tasemel vastane. Mängu tase ei olnud täna kindlasti parim – palju lihtsaid vigu tuli sisse, aga täna sellest piisas," oli Kuuba pärast kohtumist enda esituse suhtes kriitiline.

Maciasi näol on tegemist Peruu esinumbriga, kelle vastu oli Kuuba võitnud ka kaks varasemat omavahel peetud kohtumist.

"Teises geimis proovisin ise rohkem vastast survestada, esimeses ootasin tema eksimusi. Teises geimis ma tundsin, et pinged olid maas ja sain oma mängu käima. Vastane oli väike ja tagant ei ole tal väga tugev löök. Proovisin teda tagajoonel hoida, aga ta tuli sealt üllatavalt hästi välja. Tundus, et tal väga jõudu ei ole, aga ta suutis kõik pallid taha välja tagasi lüüa, sellega ta üllatas mind. Mul kipuvad tihtipeale tõsted lühikeseks jääma, aga kaitses sain hästi hakkama. Ka esimeses geimis jäid mu tõsted lühikeseks, aga teine geim oli kindlasti parem," võttis Kuuba mängu kokku.

Homme kell 12.40 kohtub Kuuba Tai teise numbri Busanan Ongbamrungphaniga, kes alistas avakohtumises Maciasi tulemusega 2:0 (21:4, 21:9).